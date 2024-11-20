Випивав від 50 до 70 пляшок пива за ніч: колишня зірка Інтера зізналася у проблемах з алкоголем

Колишній півзахисник Інтера Фредді Гуарін шокував вболівальників, розповівши про боротьбу з алкоголізмом, який зруйнував його кар'єру та особисте життя.

Колумбієць, який завершив кар'єру у 2021 році після 15 років у футболі, зізнався, що в найгірші часи випивав до 70 пляшок пива за ніч.

"Я почав робити собі ім'я в Італії, але вже тоді мав проблеми поза полем. Спочатку я справлявся: випивав за два дні до матчу, виходив на поле, забивав, і команда вигравала. Але я не усвідомлював своїх дій", – розповів Гуарін в інтерв'ю Caracol Televisión.

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Ситуація погіршилася під час пандемії Covid-19, коли Гуарін грав за Васко да Гама. Саме тоді його залежність досягла піку.

"Я випивав по 50, 60, а то й 70 пляшок пива за ніч. Не було тренувань, групи, футболу. Я опинився у фавелах, спав з будь-ким, повністю себе занедбав. Я шукав адреналіну, небезпеки. Протягом 10 днів я був повністю п'яний".

Колишня зірка збірної Колумбії зізналась, що навіть намагалась накласти на себе руки.

"Я жив на 17-му поверсі та був готовий кинутися з вікна. Стрибнув у сітку, яка мене відкинула, але я навіть не усвідомлював, що відбувається. Я дійшов до точки, де мені було байдуже, чи завдам я собі шкоди".

Нагадаємо, колумбієць відомий своїми виступами за Інтер, за який провів 141 матч, забив 22 голи. Проте його залежність від алкоголю призвела до падіння його форми, втрати місця в команді та зрештою – відходу з клубу у 2016 році.

Нині 38-річний Гуарін визнає свої помилки та намагається відновити життя після тяжких років.