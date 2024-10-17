Перший легіонер чемпіонату України мав призвисько Водка Анді й нагадував Рикуна. Його доля склалася трагічно

Німець Андреас "Водка Анді" Зассен дебютував у Дніпрі в травні 1995-го, а пішов у засвіти 17 листопада 2004 року.

Підписання Дніпром контракту з півзахисником Динамо Дрезден Андреасом Зассеном навесні 1995 року стало справжньою футбольною сенсацією. Зассен з’явився на берегах Дніпра за протекцією головного тренера команди Бернда Штанге і став першим легіонером чемпіонату України, як тоді говорили, "з дальнього зарубіжжя".

Покатайся з Водка Анді на таксі

Поява Зассена в Україні стала можливою завдяки ланцюгу подій. Попередній спонсор Дніпра фірма "Дебют-Фідав" збанкрутіла. Команду покинули головний тренер Микола Павлов, який забрав із собою до київського Динамо чотирьох провідних гравців – захисника Сергія Беженара, півзахисників Євгена Похлебаєва та Юрія Максимова, а також нападника Сергія Коновалова. До пошуків нового спонсора Дніпра долучилися Леонід Кучма та Павло Лазаренко. У підсумку у дворазового чемпіона СРСР з’явився потужний партнер – київська компанія "Інтергаз" на чолі з Ігорем Бакаєм. "Інтергаз" займався продажем російського газу і пообіцяв щедро фінансувати Дніпро. Свою обіцянку компанія виповнювала. Дніпро підсилив середню лінію за рахунок гравців київського Динамо Сергія Ковальця, Володимира Шарана та Дмитра Топчієва. У якості консультанта нові власники команди залучили першого президента київського Динамо Віктора Безверхнього. Також було прийнято безпрецедентне рішення – Дніпро очолив 48-річний німецький тренер Бернд Штанге.

Бернд мав непоганий тренерский профайл – у 1984-1988 роках очолював збірну НДР, а на початку 90-х тренував Герту та Лейпциг. На момент пропозиції від Дніпра Штанге вже тривалий час був безробітним. У німецьких медіа виплила інформація, що Бернд співпрацював зі Штазі – східнонімецьким аналогом радянського КДБ, тож перспективи знайти гідну роботу були примарними. Дніпро став першим зарубіжним клубом для Штанге. А вже потім Бернд перетворився в справжнього футбольного пілігріма. Працював в Австралії, очолював збірні Оману, Іраку, Білорусі, Сінгапура та Сирії. Саме за ініціативи Штанге в Дніпрі з’явився Зассен.

Для 27-річного Андреаса Зассена, який діяв на позиції атакуючого півзахисника, вояж в Україну був своєрідним рестартом. Зассен повинен був перезапустити свою ігрову кар’єру після фіаско в дрезденському Динамо. У Німеччині всі знали про проблеми гравця з алкоголем. Вони регулярно заважали Андреасу розкрити свій талант у повній мірі. Ба більше, на той момент за німцем вже закріпилось прізвисько "Водка Анді".

У Бундеслізі Зассен дебютував за Баєр Юрдінген. У 1993 році хавбека за 800 тисяч марок придбав Гамбург. Вже там 25-річний Зассен вчергове голосно "відзначився". У стані алкогольного сп’яніння Андреас влаштував перегони містом на таксі. Попутно дав ляпаса таксисту, який був змушений "завезти" п’яного клієнта до поліції. Про цю подію стало відомо пресі, Гамбург оштрафував Зассена на 12 500 марок. А фани Гамбурга придумали нову креативну кричалку. "Покатайся з Водка Анді на таксі" – скандували вони з трибун.

Зассен тим часом продовжував програвати битву із зеленим змієм, тож Гамбург був змушений визнати свою помилку й продати Андреаса в дрезденське Динамо. Але проблеми з режимом не зникли й у Дрездені, де при першій же нагоді скандального півзахисника відпустили до Дніпра.

Нагадував Рикуна

На жаль, Дніпро теж не став для Зассена перезапуском кар’єри. За 4 місяці атакувальний півзахисник провів за українську команду 11 матчів і не забив жодного голу. Тодішні партнери по команді більше запам’ятали Андреаса активністю у межах командних посиденьок, а не на футбольному полі.

"Не можу сказати, що Андрес підсилив нашу команду, – розповідає Чемпіону Володимир Шаран, який на той час грав у півзахисті Дніпра. – Його запрошення ініціював Берндт Штанге, який мав повний кредит довіри від керівництва клубу. Андреас приїхав до нас із зайвою вагою. Він не міг дати того обсягу роботи, який мав давати гравець його амплуа. Якби регулярно забивав, на це можна було б закрити очі. Але з голами у Зассена в Дніпрі не склалося. Виявилося, що Андреас не сильніший, ніж місцеві гравці. У Дніпрі на той час у півзахисті грали Полунін, Топчієв, досвідчений Багмут. Це врешті-решт зрозумів і Штанге. За стилем гри німця можна було порівняти з Рикуном. Трохи нагадував Олександра. Але Сашко як футболіст набагато сильніший, ніж Андреас.

Що ж стосується спілкування в колективі, то мовний бар’єр нам заважав. Як людина Зассен був простий, відкритий. Жив на базі у Придніпровську в кімнаті з воротарем Костею Ледовських. Якось вони вдвох із центру міста до бази йшли пішки. Спробували зловити таксі. Але ніхто перед ними так і не зупинився – було вже пізно. 18 кілометрів йшли пішки. "Чесно, ми всю дорогу з ним йшли і розмовляли" – зізнавався нам Костя. "Ти що, німецьку знаєш?" – перепитували ми його. Костя, звісно, не знав жодної іноземної мови. Але вони посиділи в режимі 3 тайму і, мабуть, це допомогли їм подолати мовний бар'єр. На якій вони мові розмовляли, ми так і не зрозуміли".

"Для нас приїзд німецького футболіста став новинкою, – зізнається Чемпіону ексворотар Дніпра Микола Медін, думка якого стосовно ігрових якостей Андреса відрізняється від міркувань Шарана. – Нормально поспілкуватися з Зассеном нам заважав мовний бар’єр. Андреас вивчив декілька слів та фраз російською. Ми ще по-доброму жартували з нього, коли він їх з акцентом промовляв. У коллектив він нормально влився – ми регулярно збиралися командою після матчів. Німець завжди був з нами. Було зрозуміло, що йому дуже важко без повноцінного спілкування. Зассен жив на базі Дніпра – на той час у нас ще не практикувався зйом квартир для легіонерів. Що ж стосується футбольних моментів – було видно, що Андреас – гравець високого класу. З гарною передачею та поставленим ударом. На полі повнiстю віддавався. Це кидалося в очі".

"Зассен приїхав не готовим фізично , – зізнається нам Валентин Москвін, який тоді грав у лінії нападу Дніпра. – Почав набирати форму. Був на своїй хвилі. Я та Славік Сирота трохи знали англійську, тож іноді могли з ним поспілкуватися. Думаю, у Дніпрі йому просто не вистачило часу – Андреас пробув у команді лише 4 місяці. За тренуваннями було видно, що він якісний футболіст".

Погрожував власнику трактиру газовим пістолетом

Ігрова кар’єра 27-річного Зассена закінчилася через 4 місяці після того, як він пішов із Дніпра. Андреас підписав контракт із клубом другої Бундесліги Ваттеншайд. Але невдовзі його знову потягнуло на старе. Контракт із Зассеном було розірвано у грудні 1995 року після його чергового загулу. "Я випив і програв все", – невдовзі зізнався Андреас.

У серпні 1997 року "Водка Анді" знову нагадав про себе – він погрожував власнику трактиру в рідному Ессені газовим пістолетом. В останні роки свого життя Зассен працював помічником садівника та маляром. 17 листопада 2004 року Андреас пішов у засвіти в університетській клініці Ессена через мозковий інсульт. Зассену було лише 36 років.

Максим Розенко, Чемпіон

Фото надані архіваріусом Романом Лубінським