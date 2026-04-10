Аліссон забив ювілейний гол українських клубів у єврокубках

Бразильський вінгер Шахтаря Аліссон став автором 1700-го голу українських клубів у єврокубках.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Ювілейним став перший забитий м'яч Аліссона у ворота нідерландського АЗ. Загальна кількість голів українських клубів у єврокубках вже 1701. З них 822 м'ячі представники України забили у Лізі Європи (Кубку УЄФА), 630 – у Лізі (Кубку) чемпіонів, 133 – у Кубку кубків, 82 – у Лізі конференцій, 31 – у Кубку Інтертото та 3 – у Суперкубку УЄФА.

Крім того, Аліссон став автором 40-го дубля донеччан у єврокубках, а перший гол у ворота АЗ став 250-м для Шахтаря у домашніх матчах.

Нагадаємо, що у першому чвертьфіналі Ліги конференцій підопічні Арди Турана розгромили АЗ з рахунком 3:0. У складі "гірників" голами відзначилися Педріньйо та Аліссон (дубль).

Статистичний портал SofaScore визнав Аліссона найкращим гравцем поєдинку. Загалом одразу три футболісти Шахтаря потрапили до символічної збірної перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій.