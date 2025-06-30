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Мілан продовжує чистку складу: клуб залишив досвідчений італієць

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 19:52
Мілан продовжує чистку складу: клуб залишив досвідчений італієць
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Правий захисник Мілана Алессандро Флоренці завершує співпрацю з клубом.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті "россонері".

Контракт гравця закінчується 30 червня 2025 року і не буде продовжений. Переважну більшість минулого сезону Флоренці пропустив через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.

В його активі лише декілька хвилин у матчі останнього туру чемпіонату проти Монци. Загалом за Мілан Флоренці зіграв 77 матчів, забив 3 голи та віддав 7 результативних передач.

Також італієць виступав за Рому, Кротоне, Валенсію та ПСЖ. В його активі 49 матчів в складі національної збірної Італії.

Нагадаємо, що Мілан також залишили Лука Йович, Жоау Фелікс, Кайл Вокер, Рікардо Сотіль та ще низка гравців.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб націлився на зірку Боруссії Дортмунд.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Алессандро Флоренці

Мілан

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