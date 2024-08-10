Алексіс Санчес підпише контракт зі скромним італійським клубом

Алексіс Санчес підпише контракт з італійським Удінезе, за який грав ще на початку кар'єри.

Про це повідомляє інсайдер Фабіріціо Романо.

Сторони погодили однорічний контракт. Сезон 2023/2024 35-річний Алексіс провів у міланському Інтері.

Також вінгер грав за Марсель, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Барселону.

У системі Удінезе чилієць знаходився з 2006 по 2011 рік. Для досвіду його віддавали в оренду до Коло-Коло та Рівер Плейта.

Раніше ми повідомляли, що Дані Ольмо змінив Лейпциг на Барселону.