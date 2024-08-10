Алексіс Санчес підпише контракт зі скромним італійським клубом
Алексіс Санчес підпише контракт з італійським Удінезе, за який грав ще на початку кар'єри.
Про це повідомляє інсайдер Фабіріціо Романо.
Сторони погодили однорічний контракт. Сезон 2023/2024 35-річний Алексіс провів у міланському Інтері.
Також вінгер грав за Марсель, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Барселону.
У системі Удінезе чилієць знаходився з 2006 по 2011 рік. Для досвіду його віддавали в оренду до Коло-Коло та Рівер Плейта.
Раніше ми повідомляли, що Дані Ольмо змінив Лейпциг на Барселону.