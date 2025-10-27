Мілінкович-Савич продовжив контракт із Аль-Хілялем
ФК Аль-Хіляль
Іменитий півзахисник збірної Сербії Сергей Мілінкович-Савич продовжив контракт із Аль-Хілялем.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.
Нова угода розрахована на три роки – до кінця червня 2028 року.
Мілінкович-Савич виступає за Аль-Хіляль з літа 2023 року, коли перейшов із римського Лаціо за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 9 матчах за команду Сімоне Індзагі в усіх турнірах.
Також у своїй кар’єрі Мілінкович-Савич виступав за сербську Войводіну та бельгійський Генк. Провів 54 матчі та забив 9 голів за національну збірну Сербії.
Нагадаємо, у вересні поточного року Аль-Хіляль достроково розірвав контракт із іменитим бразильським захисником Ренаном Лоді.