Атлетико Мадрид залишив досвідчений універсал

Аксель Вітсель завершив виступи за Атлетико Мадрид після трьох сезонів у клубі.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Бельгійський півзахисник став вільним агентом, адже 30 червня у нього завершився контракт з командою Дієго Сімеоне. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

За три сезони в Атлетико Вітсель провів 116 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими голами. До цього він виступав за низку відомих клубів, зокрема бельгійський Стандард, португальську Бенфіку, петербурзький Зеніт, китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь та дортмундську Боруссію.

Атлетико висловив подяку гравцеві за його відданість і професіоналізм, побажавши успіхів у майбутніх кар’єрних та особистих починаннях.

Зазначимо, що Вітсель може грати як в центрі захисту, так і на позиції центрхава.

Раніше мадридський Атлетико повідомив про завершення співпраці із захисником Сесаром Аспілікуетою.