Агробізнес здолав Прикарпаття у 14 турі Першої ліги

Агробізнес із Волочиська в домашньому матчі обіграв Прикарпаття з Івано-Франківська в рамках 14 туру Першої ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Гості першими вийшли вперед, коли Француз із меж штрафного потужно пробив по воротах Хмелевського. На це господарі відповіли дублем Войтиховського та голом Кузьміна.

Перемога дозволила Агробізнесу набрати 27 очок і піднятися на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Прикарпаття йде на 7-й позиції з 18 балами в активі.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 3 листопада

Агробізнес – Прикарпаття 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 44 Француз, 1:1 – 45 Войтиховський, 2:1 – 48 Войтиховський, 3:1 – 72 Кузьмін

Нагадаємо, напередодні Буковина переграла Чорноморець у битві лідерів Першої ліги.