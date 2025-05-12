Агент Ямала: Ламін заслужив Золотий м’яч цього року

Відомий португальський агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси Ламіна Ямала, вважає, що 17-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії заслуговує стати володарем Золотого м’яча 2025 року.

Мендеша цитує Mundo Deportivo.

"Ламін Ямал заслужив Золотий м'яч цього року. Він був найкращим гравцем у світі в цьому сезоні – це абсолютно очевидно. Рівень Ламіна гідний Золотого м'яча", – заявив Мендеш.

У поточному сезоні на рахунку Ямала 16 голів і 24 асисти в 52 матчах за Барселону в усіх турнірах. Каталонці уже виграли Кубок Іспанії та близькі до чемпіонства у Ла Лізі.

Минулого тижня портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на Золотий м’яч 2025 року, Ямал посів у ньому друге місце. На першій позиції опинився вінгер ПСЖ Усман Дембеле.