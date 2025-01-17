Втрачені гроші: клуб не отримав солідну компенсацію за трансфер гравця Челсі через дурну помилку

Сенегальський клуб Каса Спортс втратив понад 185 тисяч євро через помилку у документах при трансфері Ніколаса Жексона з Вільярреала до Челсі.

Хоча футболіст був проданий за рекордні 37 мільйонів євро влітку 2023 року, його попередній клуб не отримав належної компенсації завдяки технічній помилці Федерації Сенегалу.

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Це сталося через те, що команда не була вказана у електронному паспорті Жексона, що завадило FIFA перерахувати клубу компенсацію солідарності.

Кожен трансфер, що здійснюється між клубами, включає внесок для клубів, що виховали гравця, відповідно до принципів солідарності FIFA. Це дозволяє молодіжним академіям та клубам отримувати фінансову винагороду за розвиток та виховання талановитих гравців, навіть якщо їхній кар'єрний шлях призводить до великих клубів Європи.

Casa Sports n'a pas reçu l'indemnité de solidarité sur le transfert de Nicolas Jackson de Villarreal à Chelsea. Au moins 185 000 euros de manque à gagner.



Transféré pour 37 millions d’euros de Villarreal à Chelsea à l’été 2023, Nicolas Jackson aurait dû rapporter gros à Casa… pic.twitter.com/ihkY5dxc6D — 13football_com (@13footballC) January 17, 2025

Однак у випадку з Ніколасом Жексоном, помилка Федерації Сенегалу призвела до того, що Каса Спортс не отримав свої 185 тисяч євро, що насправді могло б значно підтримати клуб, особливо в умовах обмежених фінансових можливостей.