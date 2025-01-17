Втрачені гроші: клуб не отримав солідну компенсацію за трансфер гравця Челсі через дурну помилку
Сенегальський клуб Каса Спортс втратив понад 185 тисяч євро через помилку у документах при трансфері Ніколаса Жексона з Вільярреала до Челсі.
Хоча футболіст був проданий за рекордні 37 мільйонів євро влітку 2023 року, його попередній клуб не отримав належної компенсації завдяки технічній помилці Федерації Сенегалу.
Це сталося через те, що команда не була вказана у електронному паспорті Жексона, що завадило FIFA перерахувати клубу компенсацію солідарності.
Кожен трансфер, що здійснюється між клубами, включає внесок для клубів, що виховали гравця, відповідно до принципів солідарності FIFA. Це дозволяє молодіжним академіям та клубам отримувати фінансову винагороду за розвиток та виховання талановитих гравців, навіть якщо їхній кар'єрний шлях призводить до великих клубів Європи.
Однак у випадку з Ніколасом Жексоном, помилка Федерації Сенегалу призвела до того, що Каса Спортс не отримав свої 185 тисяч євро, що насправді могло б значно підтримати клуб, особливо в умовах обмежених фінансових можливостей.