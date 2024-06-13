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У нас був маленький вибір: Адміністратор збірної України пояснив, чому команда базуватиметься у Вісбадені

Микола Дендак — 13 червня, 20:37
У нас був маленький вибір: Адміністратор збірної України пояснив, чому команда базуватиметься у Вісбадені

Старший адміністратор збірної України з футболу Олександр Кісткін повідомив, що національна команда базуватиметься у Вісбадені, оскільки вона останньою вийшла на Євро-2024.

Про це він розповів на ютуб-каналі "ТРЕНДЕЦЬ".

"Чому Вісбаден? Бо такі вимоги від УЄФА. Кажуть, де повинна базуватись команда. Ми потрапили на Євро через плей-оф останніми, у нас вибір був маленький.
Весь готель повністю під збірну бронюють, ​​це ексклюзивно. Навіть за великі гроші не вийде заселитися. Це робиться задля безпеки. Нам одразу дали акредитацію. Ми маємо завжди ходити з ними. Знімаємо тільки коли заходимо до кімнати. Гравців теж на таке чекає. Без неї нікого не пустять", — сказав Кісткін.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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