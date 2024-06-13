У нас був маленький вибір: Адміністратор збірної України пояснив, чому команда базуватиметься у Вісбадені
Старший адміністратор збірної України з футболу Олександр Кісткін повідомив, що національна команда базуватиметься у Вісбадені, оскільки вона останньою вийшла на Євро-2024.
Про це він розповів на ютуб-каналі "ТРЕНДЕЦЬ".
"Чому Вісбаден? Бо такі вимоги від УЄФА. Кажуть, де повинна базуватись команда. Ми потрапили на Євро через плей-оф останніми, у нас вибір був маленький.
Весь готель повністю під збірну бронюють, це ексклюзивно. Навіть за великі гроші не вийде заселитися. Це робиться задля безпеки. Нам одразу дали акредитацію. Ми маємо завжди ходити з ними. Знімаємо тільки коли заходимо до кімнати. Гравців теж на таке чекає. Без неї нікого не пустять", — сказав Кісткін.
Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.
На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.