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Емоційний момент: 80 тисяч фанатів своєю підтримкою довели тренера до сліз

Богдан Войченко — 10 грудня 2024, 11:40
Twitter
Емоційний момент: 80 тисяч фанатів своєю підтримкою довели тренера до сліз

На легендарному стадіоні Монументаль в Аргентині відбулися зворушливі події, які стали прикладом єдності клубу та його вболівальників.

80 тисяч фанатів Рівер Плейт висловили свою підтримку головному тренеру команди Марсело Гальярдо, який зазнав важкої втрати кілька днів тому в нього помер батько.

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Під час матчу тренер не зміг стримати емоцій і заплакав на лаві, відчуваючи теплоту й любов фанатів.

Уболівальники не лише скандували його ім’я, а й створили атмосферу, яка показала, що футбол – це не лише гра, а й велика родина, яка об'єднується у важкі моменти.

Команда також своєрідно підтримала наставника, вигравши у той день матч проти Росаріо Сентраль із рахунком 4:0.

Аргентина ВІДЕО Рівер Плейт