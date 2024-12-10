Емоційний момент: 80 тисяч фанатів своєю підтримкою довели тренера до сліз

На легендарному стадіоні Монументаль в Аргентині відбулися зворушливі події, які стали прикладом єдності клубу та його вболівальників.

80 тисяч фанатів Рівер Плейт висловили свою підтримку головному тренеру команди Марсело Гальярдо, який зазнав важкої втрати – кілька днів тому в нього помер батько.

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Під час матчу тренер не зміг стримати емоцій і заплакав на лаві, відчуваючи теплоту й любов фанатів.

Уболівальники не лише скандували його ім’я, а й створили атмосферу, яка показала, що футбол – це не лише гра, а й велика родина, яка об'єднується у важкі моменти.

Conmovedor homenaje al padre de Marcelo Gallardo en el estadio de River Plate 🥹 pic.twitter.com/WP7MOFOSWZ — Argentino y Republicano🇮🇩 🫶🇦🇷 (@DANYD8) December 8, 2024

Команда також своєрідно підтримала наставника, вигравши у той день матч проти Росаріо Сентраль із рахунком 4:0.