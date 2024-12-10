Емоційний момент: 80 тисяч фанатів своєю підтримкою довели тренера до сліз
На легендарному стадіоні Монументаль в Аргентині відбулися зворушливі події, які стали прикладом єдності клубу та його вболівальників.
80 тисяч фанатів Рівер Плейт висловили свою підтримку головному тренеру команди Марсело Гальярдо, який зазнав важкої втрати – кілька днів тому в нього помер батько.
Під час матчу тренер не зміг стримати емоцій і заплакав на лаві, відчуваючи теплоту й любов фанатів.
Уболівальники не лише скандували його ім’я, а й створили атмосферу, яка показала, що футбол – це не лише гра, а й велика родина, яка об'єднується у важкі моменти.
Команда також своєрідно підтримала наставника, вигравши у той день матч проти Росаріо Сентраль із рахунком 4:0.