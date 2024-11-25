Аксесуар на "фарт": аргентинські фанати принесли на фінал турніру людський череп
У суботу, 23 листопада, був зіграний фінал Копа Суданамерика, в якому зустрічалися Расінг та Крузейро.
Аргентинські фанати дуже відповідально поставилися до цієї гри, принісши на удачу дуже незвичайний аксесуар.
Перед грою двоє вже вікових вболівальників дали інтервʼю, показавши людський череп, який має принести їх команді трофей.
Під час розмови з журналістами один із чоловʼяг поцілував череп, сказавши, що він належить його дідові. Саме завдяки ньому Расінг має вперше за довгий час виграти кубок.
Як би смішно не було, але цей ритуал спрацював! Аргентинський клуб обіграв у фіналу Крузейро з рахунком 3:1, а фанат з черепом миттєво став зіркою у соцмережах.