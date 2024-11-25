Аксесуар на "фарт": аргентинські фанати принесли на фінал турніру людський череп

У суботу, 23 листопада, був зіграний фінал Копа Суданамерика, в якому зустрічалися Расінг та Крузейро.

Аргентинські фанати дуже відповідально поставилися до цієї гри, принісши на удачу дуже незвичайний аксесуар.

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Перед грою двоє вже вікових вболівальників дали інтервʼю, показавши людський череп, який має принести їх команді трофей.

Під час розмови з журналістами один із чоловʼяг поцілував череп, сказавши, що він належить його дідові. Саме завдяки ньому Расінг має вперше за довгий час виграти кубок.

Kibice w Argentynie to inny wymiar. Ten fan twierdzi, że przyniósł na mecz Racing- Cruzeiro w finale Copa Sudamerica czaszkę swojego dziadka, by ten doświadczył zdobycia pierwszego od wielu lat tytuły pic.twitter.com/LjOi4dh4Qs — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 24, 2024

Як би смішно не було, але цей ритуал спрацював! Аргентинський клуб обіграв у фіналу Крузейро з рахунком 3:1, а фанат з черепом миттєво став зіркою у соцмережах.