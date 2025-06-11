Відпочинок легенд: Ярмоленко та Степаненко проїхали 75 км на велосипедах в Іспанії

Українські збірники Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко довели, що для справжніх професіоналів відпочинок – це теж виклик.

Під час літньої паузи футболісти вирішили не лежати на пляжі, а випробувати себе у велоспорті. Місцем для активного дозвілля стала сонячна Малага, де друзі здолали 75 кілометрів гірськими та лісовими маршрутами.

Читайте також : Фото Селезньов, Степаненко та ще 8 українців зіграли в прощальному матчі зіркового чеського футболіста

Про свої пригоди гравці поділилися у соцмережах, виклавши яскраві фото з поїздки.

Судячи з пейзажів та рельєфу, маршрут був не з простих – численні підйоми, спуски та круті повороти. Але для таких досвідчених спортсменів, як Ярмоленко та Степаненко, це лише ще один спосіб тримати себе в тонусі.

Раніше повідомлялося, що легендарному футболісту Челсі підкорився веломарафон у 225 км. Гравець відсвяткував цю подію пивом на фініші.