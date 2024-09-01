Пробій переміг Куликів, Олександрія-2 у більшості не змогла перемогти Тростянець у 4 турі Другої ліги

Сьогодні, 1 вересня, відбулися 4 матчі 4 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Зокрема, Пробій Городенка впевнено здолав Куликів, а друга команда Олександрії не змогла перемогти Тростянець, попри те, що з 40-ї хвилини грала у більшості.

Чемпіонат України — Друга ліга

4 тур, 1 вересня

Реал Фарма — Нива Тернопіль-2 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Лиховидов, 1:1 - 20 Напуда, 2:1 - 89 Ладика

Олександрія-2 — Тростянець 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 31 Коваленко, 1:1 - 41 Базаєв (пен.), 2:1 - 45+1 Погорілий, 2:2 - 90+1 Клюс (пен.)

Вилучення: Музюк 40

Ревера 1908 — Ужгород 1:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Угринюк, 1:1 - 21 Ільчук, 1:2 - Волошин 46, 1:3 - 50 Коваленко, 1:4 - 70 Ільчук, 1:5 - 86 Коваленко

Пробій Городенка — Куликів 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Білий, 2:0 - 85 Орінчак

Зазначимо, що Пробій є лідером групи A та єдиною командою Другої ліги, що досі не втрачала балів, У групі Б першу сходинку посідає дубль Колоса.