Брайтон може запросити колишнього тренера, щоб замінити Де Дзербі
Колишній тренер Брайтона Грем Поттер може знову очолити команду.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
49-річний наставник може замінити Роберто Де Дзербі, який покинув клуб після завершення сезону. Також кандидатом на пост тренера "чайок" є колишній наставник Ноттінгем Форрест Стів Купер.
У сезону-2023/2024 Брайтон посів 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону "чайки" змогли кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.