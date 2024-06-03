Брайтон може запросити колишнього тренера, щоб замінити Де Дзербі

Колишній тренер Брайтона Грем Поттер може знову очолити команду.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

49-річний наставник може замінити Роберто Де Дзербі, який покинув клуб після завершення сезону. Також кандидатом на пост тренера "чайок" є колишній наставник Ноттінгем Форрест Стів Купер.

У сезону-2023/2024 Брайтон посів 11 місце, набравши 48 очок. Минулого сезону "чайки" змогли кваліфікуватися в Лігу Європи з шостого місця, заробивши 62 залікових пункти.