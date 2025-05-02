Лівий берег та Карпати відкриватимуть 27 тур УПЛ

Сьогодні. 2 травня, розпочнеться 27 тур чемпіонату України з футболу. В межах ігрового дня відбудеться два матчі.

Лівий берег вдома зіграє проти львівських Карпат. "Леви" зберігають певні шанси на єврокубки наступного сезону, залишаючись на відстані трьох очок від четвертого Полісся.

О 18:00 Рух на стадіоні "Арена Львів" прийматиме Кривбас. Господарі поля цього сезону вже ні на що не претендують, а у криворізького колективу ще залишається шанс поборотись за чільну четвірку.

Розклад матчів 27 туру УПЛ на 2 травня:

15:30 Лівий берег – Карпати

18:00 Рух – Кривбас

Обидва матчі можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні стала відома символічна збірна 16 туру чемпіонату України з урахуванням дограного матчу Інгулець – Зоря.