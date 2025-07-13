Баварія цікавиться основним захисником Челсі

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до флангового захисника Челсі Мало Гюсто.

Про це повідомляє L’Equipe.

За їхньою інформацією, переговори між сторонами ще не стартували. Наразі Баварія лише займається збором інформації щодо 22-річного француза. Чи готовий Челсі розглядати пропозиції щодо свого гравця – не відомо.

Челсі придбав Гюсто в Ліона в січні 2023 року, проте залишив гравця у його рідному клубі до літа 2023 року. В минулому сезоні француз став гравцем основної обойми "Аристократів", сумарно взявши участь у 47 матчах у всіх турнірах і провівши на полі 2732 хвилини. У них Гюсто відзначився 2 асистами.

Контракт Гюсто з Челсі діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро. У 2023 році захисник обійшовся англійському клубу в 30 мільйонів.

Раніше повідомлялося про інтерес Баварії до Леандро Троссара з Арсенала.