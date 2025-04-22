Знущальна паненка від воротаря Аякса: шедевр у півфіналі турніру ледь не обернувся бійкою

Півфінал престижного юнацького турніру Olympia Future Cup між Аяксом та Атлетиком Більбао вийшов епічним і завершився так, як не зміг би уявити навіть голлівудський сценарист.

Після серії з 20 пенальті, саме команда з Амстердама пройшла далі, а головною зіркою став 17-річний воротар Марк Енгел. Усе вирішив останній удар.

Після того, як Енгел парирував удар свого візаві з Атлетика, воротаря Енеко Бурганьї, він сам підійшов до точки і виконав паненку, яка холоднокровно завершила дуель.

⚽️ @AFCAjax u17 tegen @AthleticClub u17 @FutureCup op De Toekomst ❌️❌️❌️

20e (?!) penalty... keeper tegen keeper. AJax door naar de finale #motm Mark Engel

Fijne Pasen! 🥚 pic.twitter.com/hT3Jt0O5xS — Christine Govaert (@Chris10Govaert) April 20, 2025

Однак на цьому шоу не завершилося: після святкування голу Енгел звернувся з жартівливим жестом у бік Бурганьї, що спровокувало небезпечну штовханину між командами. Усе ж пристрасті швидко вгамували, а гравці Аякса почали готуватися до фіналу.

У вирішальному матчі юні таланти з Амстердама зійшлися з молодіжною командою Баварії, яка в півфіналі перемогла ПСЖ.

Великий фінал відбувся на стадіоні De Toekomst, де нідерландці обіграли своїх опонентів із рахунком 1:0 і підняли над головою омріяний кубок.

Нагадаємо, що на цьому ж турнірі син Вейна Руні відзначився шикарним голом після сольного проходу у матчі з Атлетиком.