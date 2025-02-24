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Чемпіонат світу-2025 з фігурного катання: календар сегментів та дисциплін

Олексій Погорелов — 24 лютого 2025, 15:56
Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 року
Чемпіонат світу з фігурного катання 2025 року
ISU

З 26 по 30 березня 2025 року в Бостоні, штат Массачусетс, США, на відомій арені "Ті Ді Гарден" проходитиме чемпіонат світу з фігурного катання.

Одним з учасників турніру світової першості буде Україна, яка вже визначилася зі складом команди, який поїде представляти країну.

Українці змагатимуться в усіх чотирьох дисциплінах: одиночне катання серед жінок та чоловіків, танці на льоду та парне катання.

Розклад чемпіонату світу-2025 з фігурного катання

  • 26 березня | 18:05 | Одиночне катання, жінки (коротка програма)
  • 27 березня | 01:45 | Спортивні пари (коротка програма)
  • 27 березня | 18:10 | Одиночне катання, чоловіки (коротка програма)
  • 28 березня | 01:15 | Спортивні пари (довільна програма)
  • 28 березня | 18:20 | Танці на льоду (ритмічний танець)
  • 29 березня | 01:00 | Одиночне катання, жінки (довільна програма)
  • 29 березня | 20:30 | Танці на льоду (довільний танець)
  • 30 березня | 01:00 | Одиночне катання, чоловіки (довільна програма)

За результатами чемпіонату світу 2024 року кожна країна-членкиня ISU (Міжнародний союз ковзанярів) могла подавати від однієї до трьох заявок на дисципліну. Росії та Білорусі було заборонено брати участь через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України посіла четверте місце в загальному медальному заліку на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі-2025

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