Шмуратко завершив виступи на чемпіонаті Європи-2025
Іван Шмуратко
AP nuotr
Українець Іван Шмуратко виступив у фіналі довільної програми чемпіонату Європи-2025, який триває в естонському Талліні.
Українець за свій виступ отримав 130.36 бала. Івану поставили 62.46 за техніку виконання й 67.90 бали за постановку. У підсумку він заробив 201,89 бала (71,53 за коротку) та посів 16-те місце.
Чемпіоном Європи став швейцарський фігурист Лукас Брічгі.
Результати чемпіонату Європи
- Лукас Брічгі (Швейцарія) — 267.09 бала
- Ніколай Мемола (Італія) — 262.61
- Адам Сяо Хім Фа (Франція) — 257.99
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16. Іван Шмуратко (Україна) — 201.89 бала.
Напередодні українські спортсмени Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 11 місце у загальному заліку довільної програми. Фігуристи набрали 108.22 балів за свій виступ.
В одиночному катанні серед жінок Анастасія Гожва не зуміла подолати кваліфікацію, посівши 27-ме місце.