Шмуратко завершив виступи на чемпіонаті Європи-2025

Українець Іван Шмуратко виступив у фіналі довільної програми чемпіонату Європи-2025, який триває в естонському Талліні.

Українець за свій виступ отримав 130.36 бала. Івану поставили 62.46 за техніку виконання й 67.90 бали за постановку. У підсумку він заробив 201,89 бала (71,53 за коротку) та посів 16-те місце.

Чемпіоном Європи став швейцарський фігурист Лукас Брічгі.

Результати чемпіонату Європи

Лукас Брічгі (Швейцарія) — 267.09 бала Ніколай Мемола (Італія) — 262.61 Адам Сяо Хім Фа (Франція) — 257.99

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16. Іван Шмуратко (Україна) — 201.89 бала.

Напередодні українські спортсмени Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 11 місце у загальному заліку довільної програми. Фігуристи набрали 108.22 балів за свій виступ.

В одиночному катанні серед жінок Анастасія Гожва не зуміла подолати кваліфікацію, посівши 27-ме місце.