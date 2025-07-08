Олімпійська чемпіонка: FIE – ви допустили не нейтральних, а військових

Українська чемпіонка Олімпійських ігор-2024 в Парижі у командній шаблі Олена Кравацька відреагувала на рішення Міжнародної федерації допустити до чемпіонату світу росіян та білорусів.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"На чемпіонат світу з фехтування допустили росіянок, яких я пам’ятаю ще з Олімпіади-2016. Обидві — офіцерки армії РФ. Обидві — в обіймах Путіна. На десятках фото — в погонах, з медалями від Кремля. З усмішками — у ті дні, коли гинуть наші діти.

Їх впустили. Просто так. Не "нейтральних". Не тих, хто засудив війну. А солдат країни-агресора.

У той час, коли в Україні щодня падають ракети. Коли ми ночуємо в паркінгах. Коли ховаємо друзів. А нам кажуть: "спорт поза політикою".

Це не спорт. Це – зрада. FIE – ви допустили військових. Тих, хто уособлює все, проти чого мав би стояти спорт. І це ганебно. І найболючіше — те, що ти нічого не можеш із цим зробити.

Ти можеш лише висловити свою позицію. Але світ давно вже навчився не чути, коли на кону великі гроші", – розповіла Кравацька.