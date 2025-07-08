Олімпійська чемпіонка: FIE – ви допустили не нейтральних, а військових
Українська чемпіонка Олімпійських ігор-2024 в Парижі у командній шаблі Олена Кравацька відреагувала на рішення Міжнародної федерації допустити до чемпіонату світу росіян та білорусів.
Про це спортсменка розповіла в Instagram.
"На чемпіонат світу з фехтування допустили росіянок, яких я пам’ятаю ще з Олімпіади-2016. Обидві — офіцерки армії РФ. Обидві — в обіймах Путіна. На десятках фото — в погонах, з медалями від Кремля. З усмішками — у ті дні, коли гинуть наші діти.
Їх впустили. Просто так. Не "нейтральних". Не тих, хто засудив війну. А солдат країни-агресора.
У той час, коли в Україні щодня падають ракети. Коли ми ночуємо в паркінгах. Коли ховаємо друзів. А нам кажуть: "спорт поза політикою".
Це не спорт. Це – зрада. FIE – ви допустили військових. Тих, хто уособлює все, проти чого мав би стояти спорт. І це ганебно. І найболючіше — те, що ти нічого не можеш із цим зробити.
Ти можеш лише висловити свою позицію. Але світ давно вже навчився не чути, коли на кону великі гроші", – розповіла Кравацька.
Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.
Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.
Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі.