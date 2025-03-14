Семеро українок виступлять в основній сітці Гран-прі Будапешта

Семеро українок виступлять в основній сітці Гран-прі фехтування на шпагах у Будапешті, Угорщина.

Завдяки своєму рейтингу до основної сітки потрапили Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура. За підсумками групового етапу і попереднього туру до них приєднались ще чотири шпажистки.

Емілі Конрад вигравши 5 з 6 поєдинків у своїй групі забрала передостанню пряму путівку в основну сітку. Ще по два поєдинки в олімпійці знадобилося виграти для цього Анні Максименко та Дар'ї Варфоломеєвій, три - Ксенії Пантелєєвій.

Матчі наступної стадії відбудуться у неділю, 16 березня.

Нагадаємо, напередодні збірна України з фехтування на рапірах посіла 9 місце на Кубку світу.