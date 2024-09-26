Харлан показала випуск Playboy із собою на обкладинці, а також ексклюзивні фото зі зйомок
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Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан похизувалася журналом Playboy, де вона є головним обличчям осіннього випуску.
Українська спортсменка натякнула, що випуск вже є у продажу, заливши у соцмережах послання для прихильників.
"У мене вже є, а у вас?" – написала Харлан.
Також фехтувальниця показала чергову добірку кадрів, які, на жаль, не увійшли до нового випуску. На них Ольга зображена у білій сукні.
Нагадаємо, у вересні 34-річна спортсменка отримала пропозицію руки та серця від італійця Луїджі Самеле, який теж є професійним шаблістом.