Харлан показала випуск Playboy із собою на обкладинці, а також ексклюзивні фото зі зйомок

Олімпійська чемпіонка та фехтувальниця Ольга Харлан похизувалася журналом Playboy, де вона є головним обличчям осіннього випуску.

Українська спортсменка натякнула, що випуск вже є у продажу, заливши у соцмережах послання для прихильників.

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"У мене вже є, а у вас?" – написала Харлан.

Також фехтувальниця показала чергову добірку кадрів, які, на жаль, не увійшли до нового випуску. На них Ольга зображена у білій сукні.

Нагадаємо, у вересні 34-річна спортсменка отримала пропозицію руки та серця від італійця Луїджі Самеле, який теж є професійним шаблістом.