Кравацька: Готова всіх вбивати вже на командних змаганнях

Українська фехтувальниця Олена Кравацька розчарована своїм виступом на Олімпійському турнірі у шпазі та готується до командного турніру.

Про це Кравацька розповіла у коментарі XSPORT.

"Розпач, що ще може бути? Розчарування, розпач та все. Треба це вже прийняти, це вже історія та готуватися до командних. Поки що я дуже зла, що готова всіх вбивати вже на командних змаганнях.

Я бачила, як вона мене боялася, бо вона справді не знала, що робити. А наприкінці бою це просто, я не знаю, це стався якийсь жах, бо я не зрозуміла, що суддя дав мені удар.

Я була впевнена, що веду рахунок 14-12, а тоді він дав, коли була моя атака, він дав мені удар, а я не бачила. Я бачила, що він показує, що дає мені атаку. Потім він повертає, я дивлюся на табло та бачу, що 14-13, але я думаю, що я веду. І далі я завдаю в атаці удару, я думаю, що це мій 15-й, я вже розслабляюся, бо я виграла, а рахунок 14-14.

У мене шок, я не можу зрозуміти взагалі, що відбувається. Я підходжу до нього, він мені щось пояснює, реально не розумію, що відбувається на доріжці. Він каже, що одягай маску, я одягаю маску, і я не думаю про те, що мені потрібно робити, рахунок 14-14. Я думаю ще про те, що вже виграла, але мені потрібно фехтувати. Я, звичайно, встаю у стійку, але я взагалі не готова, а далі отримую удар. Я не маю слів, щоб це описати", — сказала Кравацька.