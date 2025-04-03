Тиждень нічого не їв, – бронзовий призер Олімпіади-2020 пригадав початок повномасштабного вторгнення

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Ігор Рейзлін розповів, що перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії нічого не їв.

Слова спортсмена передає NV.

" Це був жах. Просто жах. Я не міг знайти собі місця. Тиждень нічого не їв, голодував, ходив, як лев у клітці, від стіни до стіни. Майже не спав, не їв. Було страшно і незрозуміло, що відбувається. Я до останнього не міг повірити.

Багато хто казав мені ще до війни: «Треба щось робити, буде війна», але я не міг уявити, що це можливо. Війна у XXI столітті? Перші тижні були справжнім кошмаром. Діти були перелякані. Молодший не розумів, що відбувається, а старшому доводилося давати валер’янку кілька разів, бо він просто не міг контролювати емоції ", – сказав Рейзлін.

Нагадаємо, новий президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі виступає проти заборони країнам брати участь в Олімпійських іграх через війни та розпочне переговори щодо повернення Росії на Ігри.

Також напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення росіян у міжнародні футбольні змагання.