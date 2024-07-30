Жіноча збірна України вперше вийшла на чемпіонат світу з гри MLBB
Жіноча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат світу з мобільної гри Mobile Legends: Bang Bang.
Українки здобули чотири перемоги у відбірковому європейському турнірі, завершивши змагання без поразок. Зазначимо, що в складі збірної України виступають:
- Вікторія "Caxapok" Нікітчина
- Владлена "Sula" Падалка
- Любов "Amaterasu" Мельниченко
- Марія "Mollie" Хомякова
- Анна "Acelia" Андрусяк
Чемпіонат світу серед країн відбудеться в листопаді в Ер-Ріяді з призовим фондом 120 тисяч доларів.
Голова комісії з кіберспорту при Національному олімпійському комітеті (НОК) України Денис Давидод прокоментував успіх жіночої команди з MLBB.
"Ми пишаємось нашою збірною і зробили все можливе для того що б це відбулось. Ми змогли провести збір у Польщі і це позитивно вплинуло на команду і на екосистему в ній. Дякую всім причетним", — заявив Давидов.
Нагадаємо, що напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.