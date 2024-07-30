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Жіноча збірна України вперше вийшла на чемпіонат світу з гри MLBB

Станіслав Лисак — 30 липня, 09:49
Жіноча збірна України вперше вийшла на чемпіонат світу з гри MLBB

Жіноча збірна України кваліфікувалася на чемпіонат світу з мобільної гри Mobile Legends: Bang Bang.

Українки здобули чотири перемоги у відбірковому європейському турнірі, завершивши змагання без поразок. Зазначимо, що в складі збірної України виступають:

  • Вікторія "Caxapok" Нікітчина
  • Владлена "Sula" Падалка
  • Любов "Amaterasu" Мельниченко
  • Марія "Mollie" Хомякова
  • Анна "Acelia" Андрусяк

Чемпіонат світу серед країн відбудеться в листопаді в Ер-Ріяді з призовим фондом 120 тисяч доларів.

Жіноча збірна України з гри Mobile Legends: Bang Bang

Жіноча збірна України з гри Mobile Legends: Bang Bang

Голова комісії з кіберспорту при Національному олімпійському комітеті (НОК) України Денис Давидод прокоментував успіх жіночої команди з MLBB.

"Ми пишаємось нашою збірною і зробили все можливе для того що б це відбулось. Ми змогли провести збір у Польщі і це позитивно вплинуло на команду і на екосистему в ній. Дякую всім причетним", — заявив Давидов.

Нагадаємо, що напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.

Mobile Legends: Bang Bang

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