Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Перша чемпіонка України з eFootball стала менеджером жіночої збірної з MLBB

Станіслав Лисак — 12 жовтня, 06:20
Перша чемпіонка України з eFootball стала менеджером жіночої збірної з MLBB

Перша чемпіонка України з кіберспортивної дисципліни eFootball та учасниця перших Європейських Ігор з esports, які проходили в польському місті Катовіце, Ірина Баришева стала новим менеджером жіночої збірної України з мобільної гри Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Вона ж очолить клуб Boars Gaming який вже має команди з PUBG Mobile, eFootball, EA FC 11x11, MLBB жінки та чоловіки, NBA2K та інші.

Зауважимо, що жіноча збірна виборола свою ліцензію на чемпіонат Світу з електронного спорту, який відбудеться в Ріяді з 11 листопада з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом з 7 ліцензій Україна змогла вибороти 6.

Нагадаємо, що українки здобули чотири перемоги у відбірковому європейському турнірі, завершивши змагання без поразок. Зазначимо, що в складі збірної України виступають:

  • Вікторія "Caxapok" Нікітчина
  • Владлена "Sula" Падалка
  • Любов "Amaterasu" Мельниченко
  • Марія "Mollie" Хомякова
  • Анна "Acelia" Андрусяк

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.

Mobile Legends: Bang Bang eFootball Ірина Баришева

Mobile Legends: Bang Bang

Жіноча збірна України вперше вийшла на чемпіонат світу з гри MLBB

Останні новини