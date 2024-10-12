Перша чемпіонка України з eFootball стала менеджером жіночої збірної з MLBB

Перша чемпіонка України з кіберспортивної дисципліни eFootball та учасниця перших Європейських Ігор з esports, які проходили в польському місті Катовіце, Ірина Баришева стала новим менеджером жіночої збірної України з мобільної гри Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Вона ж очолить клуб Boars Gaming який вже має команди з PUBG Mobile, eFootball, EA FC 11x11, MLBB жінки та чоловіки, NBA2K та інші.

Зауважимо, що жіноча збірна виборола свою ліцензію на чемпіонат Світу з електронного спорту, який відбудеться в Ріяді з 11 листопада з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом з 7 ліцензій Україна змогла вибороти 6.

Нагадаємо, що українки здобули чотири перемоги у відбірковому європейському турнірі, завершивши змагання без поразок. Зазначимо, що в складі збірної України виступають:

Вікторія "Caxapok" Нікітчина

Владлена "Sula" Падалка

Любов "Amaterasu" Мельниченко

Марія "Mollie" Хомякова

Анна "Acelia" Андрусяк

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.