Перша чемпіонка України з eFootball стала менеджером жіночої збірної з MLBB
Перша чемпіонка України з кіберспортивної дисципліни eFootball та учасниця перших Європейських Ігор з esports, які проходили в польському місті Катовіце, Ірина Баришева стала новим менеджером жіночої збірної України з мобільної гри Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).
Вона ж очолить клуб Boars Gaming який вже має команди з PUBG Mobile, eFootball, EA FC 11x11, MLBB жінки та чоловіки, NBA2K та інші.
Зауважимо, що жіноча збірна виборола свою ліцензію на чемпіонат Світу з електронного спорту, який відбудеться в Ріяді з 11 листопада з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом з 7 ліцензій Україна змогла вибороти 6.
Нагадаємо, що українки здобули чотири перемоги у відбірковому європейському турнірі, завершивши змагання без поразок. Зазначимо, що в складі збірної України виступають:
- Вікторія "Caxapok" Нікітчина
- Владлена "Sula" Падалка
- Любов "Amaterasu" Мельниченко
- Марія "Mollie" Хомякова
- Анна "Acelia" Андрусяк
Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.