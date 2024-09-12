Не думав, що таке можливо: STYKO розповів про серйозні проблеми в Monte

Словацький кіберспортсмен Мартін "Styko" Стик розповів, що в української команди Monte проблем навіть більше, ніж у його колишнього колективу Apeks, який розпався весною 2024 року.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

"Monte мали навіть більше проблем, ніж Apeks. Я не думав, що це можливо, але зараз ми тут. Після Monte я засвоїв ще один урок: що потрібно завжди досліджувати команду і бажано робити це в людей, які зараз не в команді. За своїм скілом Monte виглядали значно краще, ніж Apeks, тож я закрив очі на більшість проблем.

Під час перерви, я повідомив керівництво про те, що нам потрібні зміни. Як виявилося, так вважав кожен гравець. Так "Woro2k" перейшов на лаву запасних. Від початку сезону я взагалі не тренувався з Monte, лише грав офіційні матчі (задля рейтингу Valve). На тренуваннях мене заміняв KEi", — сказав Стик.

Нагадаємо, цей рік розпочинався для Monte з 6-го місця у світовому рейтингу найкращих організацій з Counter-Strike 2. Проте потім стався різкий спад і наразі команда перебуває поза межами топ-40.

Напередодні українська організація провалила кваліфікацію на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR. Після цього словак покинув Monte. Також нещодавно пішов легендарний тренер команди.

Загалом від того складу, що був на початку року, залишилося лише 2 гравці. Це Сергій "DemQQ" Демченко (Україна) та Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польща).