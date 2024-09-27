S1mple може піти в оренду, щоб зіграти на другому мейджорі в історії CS 2

Український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв, якого визнали найкращим гравцем в історії CS:GO, повернеться до виступів та гратиме на правах оренди за Falcons.

Про це повідомляє HTLV.

Головний тренер Falcons Денні "⁠zonic⁠" Сьоренсен говорив про необхідність внести зміни, і українець стане однією з таких. Зазначається, що Костилєв може зайняти місце Альваро "⁠SunPayus⁠" Гарсія у стартовій п’ятірці команди.

Наразі s1mple перебуває на лаві для запасних NAVI. Загалом Костилєв грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NAVI виграв чимало турнірів S-рівня та один Major. У жовтні 2023 року Олександр вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, напередодні Костилєв взяв участь у шоу-матчі з росіянами, після чого його розкритикували українські коментатори Олександр "Petr1k" Петрик та Олексій"yXo" Малецький. У відповідь гравець облаїв їх.