Цього разу я не облажаюся як на Perfect World Shanghai Major 2024: S1mple – про свій перехід до FaZe Clan

Український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв прокоментував свою оренду в американську команду FaZe Clan, наголосивши, що він не облажається, як на минулому Мейджорі.

Про це він сказав на стримі у Романа "Mokrivskiy" Мокрівського на Twitch.

"Цього разу я не облажаюся, я не програю як на Perfect World Shanghai Major 2024. Я постараюся видати максимум. Я у формі і дуже щасливий, скажу так. Дякую за привітання. Тренування розпочинаються, якщо не помиляюся, у середу (7 травня). Мої тімейти мені подобаються. Хтось каже, що це дуже вікова команда, але з karrigan і rain я давно хотів пограти. З EliGE я вже грав у Liquid. Тільки з frozen ще не грав – і все", – сказав Костилєв.

Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на короткостроковій оренді з NAVI. Його дебют за нову команду відбудеться на IEM Dallas, що стартує 19 травня.