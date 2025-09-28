Українська правда
Росіян не пустили на престижний турнір ESL Pro League Season 22, їх замінила команда українця

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 00:25
ESL

Російська кіберспортивна організація Virtus.pro, яка зареєстрована у Вірменії, не зможе взяти участь у престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 22.

Про це повідомляють організатори змагання.

Причиною стало те, що у трьох гравців цієї команди (у складі 4 росіянина та казах) виникли проблеми з документами під час перетину кордону Швеції. У підсумку їм заборонили в'їзд на територію країни та анулювали візи.

Замість "ведмедів" на турнірі зіграє фінська команда ENCE, у складі яких грає один із найкращих кіберспортсменів України Віктор "Sdy" Оруджев. Перші матчі першої стадії розпочнуться вже 28 вересня.

Нагадаємо, напередодні польська кіберспортивна організація Inner Circle повністю викупила українську команду Team Next Level, яка раніше пробилася на ESL Pro League Season 22.

Окрім цих команд українців, на турнірі також змагатимуться B8 та Natus Vinsere – дві найкращі кіберспортивні колективи з України.

