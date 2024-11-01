Перший в історії: Представник NAVI став найкращим гравцем жовтня

Румунський гравець української кіберспортивної команди Natus Vincere (1) Міхай "iM" Іван став найкращим гравцем жовтня в Counter-Strike 2.

Про це повідомляє HLTV.

У голосуванні він набрав неймовірні 63,7% та обійшов Jimpphat з MOUZ (17,3%), гравця SAW roman (14,3%) та NertZ (4,7%), який виступає за HEROIC. Він став першим румуном, що отримав таку нагороду.

First Romanian MVP winner 🏅@iMeCSGO has been voted HLTV and @thunderpickco Community Player of the Month for October 2024 pic.twitter.com/K8g36LT9ry — HLTV.org (@HLTVorg) November 1, 2024

У жовтні NAVI з iM у складі перемогли MOUZ у фіналі IEM Rio 2024. Варто зазначити, що Іван був визнаний MVP турніру за версією HLTV, а його партнер Юстінас "jL" Лекавічус отримав нагороду від ESL.

Нагадаємо, за перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025. Для NAVI це був шостий фінал поспіль.

Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) проте повторити його не змогла, посівши останнє місце на турнірі BLAST World Final 2024.