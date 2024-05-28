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NAVI підписали останнього гравця у команду з Clash of Clans

Микола Дендак — 28 травня, 19:17
NAVI підписали останнього гравця у команду з Clash of Clans

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere оголосила про підписання японського гравця "Yatta" в команду з мобільної гри Clash of Clans.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби NAVI.

Раніше він виступав за Chasmac Gaming EA та Early Attax. Серед його досягнень є 7-8-е місце на чемпіонаті світу-2023 та срібло на ClashMSTRS Gold Edition 2023 та Clans World Championship 2023. В останньому турнірі він у фіналі поступився саме NAVI.

Найближчим змаганням у якому візьме участь команда "народжених перемагати" стане кваліфікація на World Championship 2024, яка пройде у червні.

Зазначимо, що в оновленому ростері NAVI з Clash of Clans тепер всі гравці є японцями:

  • Гаку "GAKU" Мукай (Японія)
  • Юя "Klaus" Огата (Японія)
  • Казума "Kazuma" Йосіда (Японія)
  • Кейю "STARs" Канехара (Японія)
  • Yatta (Японія)
  • Тренер: Джун Джун "End" Чжан (Китай)

Нагадаємо, нещодавно персонажем Clash of Clans став лідер Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд.

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