Team Liquid розгромили GG та виграли The International 2024

Нідерландська організація Team Liqud здобула перемогу над Gaimin Gladiators у грандфіналі турніру The International 2024 з кіберспортивної дисципліни Dota 2.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 за мапами. Для чотирьох з п'яти гравців це перша перемога на найпрестижнішому турнірі з Dota 2, лише Нета "33" Шапіра здобував "аєгіс" (назва кубку для переможця) у складі Tundra у 2022 році.

Обидві команди представляють європейський регіон. Gaimin Gladiators другий рік поспіль поступилися у фіналі TI. Для Liquid – це друга в історії перемога на цьому турнірі. Попередня відбулася у 2017 році з іншим складом.

Зазначимо, що нідерландська команда не програла жодної карти у плейоф, що сталося вперше в історії. Призовий фонд склав 2 563 967 доларів.

Team Liqud

Майкл "miCKe" Ву (Швеція, керрі)

Міхал "Nisha" Яновський (Польща, мідлейн)

Нета "33" Шапіра (Ізраїль, офлейн)

Самуель "Boxi" Сван (Швеція, саппорт)

Айдин "Insania" Саркохі (Швеція, хард-саппорт)

Gaimin Gladiators

Антон "dyrachyo" Шкредов (Росія, керрі)

Квін "Quinn" Каллахан (США, мідлейн)

Маркус "Ace" Крістіанесен (Данія, офлейн)

Ерік "tOfu" Енджел (Німеччина, сапорт)

Мельхіор "Seleri" Гілленкамп (Нідерланди, хард-сапорт)

🏆 WE ARE THE INTERNATIONAL 2024 CHAMPIONS! 🏆



HOW THE TIDES HAVE TURNED 🌊 #TI13 #TLWIN pic.twitter.com/WLLe4CqjDq — Team Liquid Dota (@teamliquiddota) September 15, 2024

The Internetinoal є найпрестижнішим турніром у Dota 2 та одним з найелітніших в усьому кіберспорті. Саме на TI вперше розіграли 1 млн доларів призового фонду. Це сталося у 2011 році, а перемогу здобула українська команда Natus Vincere.