Team Liquid розгромили GG та виграли The International 2024
Нідерландська організація Team Liqud здобула перемогу над Gaimin Gladiators у грандфіналі турніру The International 2024 з кіберспортивної дисципліни Dota 2.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 за мапами. Для чотирьох з п'яти гравців це перша перемога на найпрестижнішому турнірі з Dota 2, лише Нета "33" Шапіра здобував "аєгіс" (назва кубку для переможця) у складі Tundra у 2022 році.
Обидві команди представляють європейський регіон. Gaimin Gladiators другий рік поспіль поступилися у фіналі TI. Для Liquid – це друга в історії перемога на цьому турнірі. Попередня відбулася у 2017 році з іншим складом.
Зазначимо, що нідерландська команда не програла жодної карти у плейоф, що сталося вперше в історії. Призовий фонд склав 2 563 967 доларів.
Team Liqud
Майкл "miCKe" Ву (Швеція, керрі)
Міхал "Nisha" Яновський (Польща, мідлейн)
Нета "33" Шапіра (Ізраїль, офлейн)
Самуель "Boxi" Сван (Швеція, саппорт)
Айдин "Insania" Саркохі (Швеція, хард-саппорт)
Gaimin Gladiators
Антон "dyrachyo" Шкредов (Росія, керрі)
Квін "Quinn" Каллахан (США, мідлейн)
Маркус "Ace" Крістіанесен (Данія, офлейн)
Ерік "tOfu" Енджел (Німеччина, сапорт)
Мельхіор "Seleri" Гілленкамп (Нідерланди, хард-сапорт)
The Internetinoal є найпрестижнішим турніром у Dota 2 та одним з найелітніших в усьому кіберспорті. Саме на TI вперше розіграли 1 млн доларів призового фонду. Це сталося у 2011 році, а перемогу здобула українська команда Natus Vincere.