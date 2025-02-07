NAVI дізналися суперника в півфіналі IEM Katowice 2025

Сьогодні, 7 лютого, відбулися чвертьфінальні матчі одного з найпрестижнішого турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Зокрема, свого суперника дізнався і склад української організації Natus Vincere.

У першій грі на "Сподек Арені" колектив The MongolZ протистояв турецькому складу команди Eternal Fire. Монголи зуміли забрати пік опонента Anubis з упевненим рахунком 13:7, однак були близькі до поразки на власному виборі Mirage.

Eternal Fire були в кроці від перемоги на другій карті, однак Mongolz перевели гру в овертайми, де з третьої спроби все ж здобули путівку до півфіналу, де зіграють проти французів з Vitality.

У іншому чвертьфіналі зустрілися дві російські команди Team Spirit та Virtus Pro. Чинні чемпіони Мейджору, разом з найкращим гравцем року Donk двічі без проблем обіграли своїх земляків та вже завтра зіграють в матчі-реванші проти NAVI.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Чвертьфінал, 3 лютого

The MongolZ (Монголія) – Enernal Fire (Туреччина) 2:0 (13:7 Anubis, 22:18 Mirage)

Virtus.Pro (-) – Spirit (-) 0:2 (2:13 Train, 9:13 Ancient)

Нагадаємо, що "народжені перемагати" здолали "драконів" ще на стадії попереднього раунду плейоф. Також на шляху до півфіналу Natus Vincere виявилися сильнішими за FURIA та The MongolZ.

Зазначимо, що півфінальні матчі IEM Katowice 2025 відбудуться в суботу, 8 лютого. Vitality – The MongolZ розпочнуть гру о 16:45, а поєдинок NAVI – Spirit запланований на 20:00 за київським часом.

IEM Katowice 2025 триває з 1 до 9 лютого. Команди змагаються за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.