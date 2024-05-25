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B8 здолали російську команду BetBoom у чвертьфіналі турніру з CS2

Владислав Уткін — 25 травня, 20:58
B8 здолали російську команду BetBoom у чвертьфіналі турніру з CS2

Українська команда B8 (34) здобула перемогу над російською BetBoom (19) у чвертьфіналі онлайн-турніру з Counter-Strike 2 CCT Season 2 Europe Series 3.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українська організація виявилась сильнішою на першій та третій картах (Nuke та Anubis). Betboom здобули перемогу лише на Mirage.

У півфіналі турніру B8 зустрінеться з європейським складом MOUZ NXT (47).

CCT Season 2 Europe Series 3
Онлайн-турнір, 1/4 фіналу
Призовий фонд — $50,000
25 травня

B8 — Betboom 2:1 (13:10 Nuke, 7:13 Mirage, 13:5 Anubis)

Нагадаємо, що у попередньому раунді B8 перемогли шведську Alliance (81). Інша українська команда Passion UA (57), яку заснував футболіст Олександр Зінченко, очікувано поступилась бразильській FURIA (17) та покинула турнір.


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