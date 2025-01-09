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Відомий інфлюенсер та блогер кинув виклик Макгрегору

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 11:46
Відомий інфлюенсер та блогер кинув виклик Макгрегору
Олайдже KSI Олатунджи
Sporting News

Відомий американський стрімер Олайдже Вільямс Олатунджи, більш відомий, як KSI, висловив бажання побитись з Конором Макгрегором.

Про це повідомляє The Sun.

Ірландський боєць не перший веде переговори про виставковий бій з Логаном Полом, проте у випадку, якщо цей поєдинок не відбудеться, Конор не залишиться без суперника.

KSI прокоментував фанатський постер, написавши: "Зробімо це реальністю".

Чутки про зрив бою з Полом з'явились на тлі бажання брата Джейка зосередитись на кар'єрі у WWE.

Зазначимо, що раніше Макгрегор натякнув на скорий бій проти Логана.

Конор Макгрегор Логан Пол

Конор Макгрегор

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