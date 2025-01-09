Відомий інфлюенсер та блогер кинув виклик Макгрегору

Відомий американський стрімер Олайдже Вільямс Олатунджи, більш відомий, як KSI, висловив бажання побитись з Конором Макгрегором.

Про це повідомляє The Sun.

Ірландський боєць не перший веде переговори про виставковий бій з Логаном Полом, проте у випадку, якщо цей поєдинок не відбудеться, Конор не залишиться без суперника.

KSI прокоментував фанатський постер, написавши: "Зробімо це реальністю".

Чутки про зрив бою з Полом з'явились на тлі бажання брата Джейка зосередитись на кар'єрі у WWE.

Зазначимо, що раніше Макгрегор натякнув на скорий бій проти Логана.