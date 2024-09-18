Перший віцепрезидент ФШУ зіграв у футбол з російським президентом ФІДЕ

Перший віцепрезидент Федерації шахів України Юрій Гнип взяв участь у футбольному турнірі на Всесвітній шаховій Олімпіаді.

Про це повідомив сайт Chess Olympiad 2024.

На цьому ж турнірі зіграв президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович.

Аркадій Дворкович

Юрій Гнип

Турнір пройшов у межах вихідного дня на Олімпіаді. Торік Гнип також зіграв у футбол з росіянином Дворковичем на Кубку світу в Баку.

Колоритний учасник турніру спочатку фігурує на фото з Дворковичем

Згодом цього ж чоловіка можна побачити й на загальному фото з Гнипом

У середу, 18 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі сьомого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти узбекистанських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами із шахістками з Польщі. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

Після шести турів жіноча та чоловіча збірні України мають в активі по 10 очок. Чоловіки посідають 7 місце в турнірній таблиці, жінки ж розташовуються на 12-й сходинці.