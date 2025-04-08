Був президентом ФІДЕ: помер перший в історії Ісландії гросмейстер

Фрідрік Олафссон, перший гросмейстер Ісландії та четвертий президент ФІДЕ, помер у віці 90 років.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації шахів.

Його перший великий успіх стався у віці 17 років, коли він виграв чемпіонат Ісландії з шахів 1952 року. Це був перший із шести національних титулів (1952, 1953, 1957, 1961, 1962 і 1969). Наступного року Олафссон став чемпіоном Скандинавії, а також завоював бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів.

Він здобув міжнародну популярність на Гастінгському шаховому конгресі 1955-1956 років, де розділив перше місце з Віктором Корчним. Прибувши пізно і не забронювавши готель, він провів свою першу ніч у камері поліцейської дільниці Гастінгса – люб'язно наданий співчутливим офіцером.

Згодом отримав звання гросмейстера. Він став першим представником Ісландії, який досяг цього. Олафссон представляв Ісландію на восьми шахових Олімпіадах між 1952 і 1980 роками.

Ісландець очолював Міжнародну федерацію шахів з 1978 по 1982 рік. У 1980 році, будучи президентом ФІДЕ, Олафссон переміг чинного чемпіона світу Анатолія Карпова на турнірі Кларіна в Буенос-Айресі. Перемога принесла йому членство в так званому "Клубі Михайла Чигоріна" – гравців, які перемогли чинного чемпіона світу, але самі ним не стали.

Під час свого президентського терміну Олафссон зосередився на забезпеченні більшого комерційного спонсорства ФІДЕ і поліпшенні відносин між Радянським Союзом та рештою шахового світу. На виборах 1982 року Олафссон програв Флоренсіо Кампоманесу на виборах 1982 року.

Незважаючи на те, що Олафссон найбільше відомий своїми досягненнями в шахах, у повсякденному житті він був юристом. До президентства у ФІДЕ він працював у міністерстві юстиції Ісландії. Після цього Фрідрік обіймав посаду генерального секретаря парламенту Ісландії.

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