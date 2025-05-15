Помер відомий чесько-німецький гросмейстер

На 82-му році життя помер гросмейстер Властіміл Хорт.

Про це повідомила Федерація шахів Чехії.

Він народився в Кладно та з дитинства демонстрував надзвичайний шаховий талант і здібності. Своє перше запрошення представляти Чеську Республіку на Шаховій Олімпіаді він отримав у 1960 році у віці шістнадцяти років. У 1965 році став гросмейстером.

Шість разів вигравав чемпіонат Чехословаччини та тричі був чемпіоном Німеччини. У 1970-х роках він був серед найсильніших гравців світу.

У 1985 році він емігрував до Федеративної Республіки Німеччина, де далі розвивав свою кар'єру. У 1990-х роках працював коментатором та телеведучим шоу про шахи. Також видав кілька книг про цей вид спорту.

Нагадаємо, Марія Музичук переграла колишню росіянку Алєксандру Костєнюк у межах 8 туру Гран-прі в Австрії.