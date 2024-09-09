Президент Федерації шахів України анонсував "непросту і важливу битву на міжнародному фронті"

Президент Федерації шахів України Олександр Камишін збирається виступити проти повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під егідою ФІДЕ.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

" Починаю роботу в Федерації Шахів відразу з непростої і важливої битви на міжнародному фронті.

На 22 вересня в Будапешті заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому в порядку денному є питання про "відновлення в повному обʼємі прав національних федерацій шахів росії та білорусії".

Мова йде про повернення права збірним країн-агресорів виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, під своїми гімнами. Також росія і білорусь хочуть повернути собі право проводити міжнародні турніри під егідою ФІДЕ у себе на території.

Нагадаю, станом на зараз збірні команди ні росії, ні білорусі не мають права виступати в міжнародних змаганнях під егідою ФІДЕ, а їх шахісти мають право виступати в турнірах тільки під нейтральним прапором ФІДЕ.

Це питання в порядок денний вніс голова Федерації шахів Киргизської республіки Бабур Тольбаєв.

Поки в Україні гинуть шахісти від рук російських військових терористів, російському та білоруському прапорам не місце на шахових турнірах. російський гімн не має права звучати в країнах вільного світу. А жоден поважаючий себе шахіст, що дорожить своєю репутацією не поїде в країну, яка щодня вбиває мирне населення іншої країни.

Нагадаю, з початку Великої війни, в Україні загинув вже 21 шахіст, і ще двоє шахістів зникли без вісти. І це тільки ті дані, що вже відомі на даний момент. Тому від імені Федерації Шахів України офіційно заявляю про категоричну незгоду по цьому питанню порядку денного. І прошу ФІДЕ зняти питання з порядку денного.

1. Всі офіційні звернення Федерації Шахів України в ФІДЕ будуть надіслані до кінця тижня. Всі звернення до національних федерацій країн членів ФІДЕ — аналогічно.

2. Прошу наших гросмейстерів звернутись до своїх колег із інших країн. Національні федерації мають почути наших шахістів. ФІДЕ має почути гросмейстерів з усього світу.

3. Підключаємо Міністерство молоді та спорту. Важлива їх підтримка по міжнародній лінії.

4. Залучаємо дипломатичний апарат МЗС України. Проситиму наших послів в усіх країнах світу провести відповідну роботу.

5. Прошу підключитись журналістів. Як українських так і іноземних. Світ має нас почути.

6. Я особисто найближчі два тижні проведу переговори з усіма головами національних федерацій шахів — до кого тільки зможу дотягнутись.

7. На зʼїзд Генасамблеї ФІДЕ приїду особисто. Проведу вживу переговори з усіма делегатами, хто буде готовий чути голос справедливості.

Ми не дамо терористам і військовим агресорам повернутись в цивілізований світ шахів під своїми закривавленими прапорами, допоки вони вбивають шахістів в Україні ", — написав Камишін.

Нагадаємо, Олександр Камишін очолив Федерацію шахів України 31 серпня. На момент призначення він ще був міністром з питань стратегічних галузей промисловості, але через кілька днів подав у відставку з цієї посади.