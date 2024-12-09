ФІДЕ дозволила представникам Росії та Білорусі виступати під прапором організації до 2026 року

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дозволила представникам Росії та Білорусі виступати під прапором організації до 1 січня 2026 року.

Про це сповістила пресслужба організації.

"Рада ФІДЕ схвалила продовження виступів російських і білоруських гравців під прапором організації. Згідно з цим рішенням, російським і білоруським гравцям, які зараз виступають під прапором ФІДЕ, дозволено продовжувати виступи під ним до 1 січня 2026 року", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у вересні на Генасамблеї розглядалось питання повернення Росії та Білорусі до змагань під своїм прапором. Тоді делегати не підтримали пропозицію повного повернення – "за" проголосувала всього 21 країна.