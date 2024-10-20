Стало відомо, коли та проти кого Захожий проведе дебютний захист титулу EBU

Чемпіон EBU у надважкій вазі Олександр Захожий (19-0, 15 КО) проведе захист титулу 29 листопада.

Про це повідомляє Blanco Sports.

Повідомляється, що суперником буде уродженець Косова Арнольд Джерджай (38-3, 27 КО), який виступає за Швейцарію, а бій відбудеться у Гейдельберзі, Німеччина.

Захожий здобув свій титул після дострокової перемоги над німцем Гранітом Шалом (15-1, 5 КО) у квітні в межах вечора боксу в Німеччині. Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді.

Своєю чергою Джерджай останній бій провів у квітні та переміг одностайним рішенням суддів Денніса Левандовського.