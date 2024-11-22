Захожий на 20 кг переважив суперника перед боєм

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку чемпіона EBU у надважкій вазі Олександра Захожого (19-0, 15 КО) з Лабінотом Джоджаєм (20-3, 16 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

Українець суттєво переважив представника Косово.

Олександр Захожий – 115,6 кг

Лабінот Джоджай – 94,2

Бій відбудеться 23 листопада у Гейдельберзі, Німеччина. Трансляція доступна на Київстар ТБ.

Захожий здобув свій титул після дострокової перемоги над німцем Гранітом Шалом (15-1, 5 КО) у квітні в межах вечора боксу в Німеччині. Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді.