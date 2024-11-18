Захожий отримає нового суперника на бій, що відбудеться 23 листопада в Німеччині

Чемпіон EBU у надважкій вазі Олександр Захожий (19-0, 15 КО) проведе захист титулу 23 листопада, але не проти уродженця Косова Арнольда Джерджая (38-3, 27 КО), який виступає за Швейцарію.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Швейцарець отримав травму і не зможе вийти на поєдинок. Новий опонент українця буде оголошений невдовзі.

Бій відбудеться у Гейдельберзі, Німеччина.

Захожий здобув свій титул після дострокової перемоги над німцем Гранітом Шалом (15-1, 5 КО) у квітні в межах вечора боксу в Німеччині. Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді.