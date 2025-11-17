Українська правда
Захарєєв вийшов у півфінал Кубку світу

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 19:05
Український боксер Юрій Захарєєв вийшов у півфінал Кубку світу під егідою World Boxing.

В 1/4 фіналу він переміг роздільним рішенням суддів представника Тайваню Чавея Кана. Бій пройшов у ваговій категорії до 70 кг.

Український боксер продемонстрував точну роботу на дистанції та впевнене домінування.

На жаль, свій виступ завершили: Ельмір Набієв, Богдан Толмачов та Ярослава Маринчук.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2025 Захарєєв поступився у стартовому поєдинку іспанцю Франку Мартінесу Бернаду й вилетів вже після стадії 1/32 фіналу.

