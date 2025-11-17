Захарєєв вийшов у півфінал Кубку світу
Український боксер Юрій Захарєєв вийшов у півфінал Кубку світу під егідою World Boxing.
В 1/4 фіналу він переміг роздільним рішенням суддів представника Тайваню Чавея Кана. Бій пройшов у ваговій категорії до 70 кг.
Український боксер продемонстрував точну роботу на дистанції та впевнене домінування.
На жаль, свій виступ завершили: Ельмір Набієв, Богдан Толмачов та Ярослава Маринчук.
Зі складом збірної України на турнірі можна ознайомитися ТУТ.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2025 Захарєєв поступився у стартовому поєдинку іспанцю Франку Мартінесу Бернаду й вилетів вже після стадії 1/32 фіналу.