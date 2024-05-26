Захарєєв здобув дострокову перемогу на старті кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) з дострокової перемоги розпочав другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У першому поєдинку українець технічним нокаутом переміг представника Маврикія Мервена Клайра. Під час двобою Захарєєв наніс супернику розсічення і судді змушені були припинили бій.

На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Напередодні свою першу перемогу на турнірі здобув Айдер Абдураімов.