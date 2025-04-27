Загрожує від 5 до 8 років вʼязниці: з'явилося фото затримання Хитрова

З'явилося фото затримання колишнього відомого українського боксера середньої ваги Євгена Хитрова (20-2, 17 КО), якого підозрюють у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах.

Фото оприлюднив портал СВОЇ Кривий Ріг.

Повідомляється, що Хитров перебуває в ізоляторі. На боксера чекає обрання запобіжного заходу на час досудового слідства.

"Його та спільника Олександра Курила (праворуч на другому фото) затримали вранці при вʼїзді в місто. Правоохоронці провели з десяток обшуків, документували тривалий час діяльність злочинної групи. Хитрову загрожує від 5 до 8 років вʼязниці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хитрова затримали у суботу, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу.

Євген є уродженцем Кривого Рогу. Всього на професійному рингу боксер провів 22 бої, здобув 20 перемог (17 – нокаутом) та зазнав 2 поразки. Він брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, де спірно програв у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.

Хитров – чемпіон світу (2011), бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубку Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Заслужений майстер спорту України.