Хитрову суд обрав запобіжний захід
Українському боксеру середньої ваги Євгену Хитрову (20-2, 17 КО), якого підозрюють у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах, суд обрав запобіжний захід.
Про це повідомляє портал СВОЇ.
Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав боксеру запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом вийти під заставу у понад 420 тисяч гривень.
Нагадаємо, Хитрова затримали у суботу, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу. Його підозрюють у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах.
Євген є уродженцем Кривого Рогу. Всього на професійному рингу боксер провів 22 бої, здобув 20 перемог (17 – нокаутом) та зазнав 2 поразки. Він брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні, де спірно програв у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.
Хитров – чемпіон світу (2011), бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубку Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Заслужений майстер спорту України.